Gazzetta - Thorsby nome caldo: ADL aspetta colloquio con Ferrero per avviare trattativa

Il Napoli punta con decisione su Sender Berge con Basic che pare ormai destinato alla Lazio. Ma c'è anche un altro nome. L'alternativa può essere Thorsby della Sampdoria, che Giuntoli sta tenendo "in caldo" in vista di un possibile colloquio con Ferrero per avviare la trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.