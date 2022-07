Gazzetta - Torna di moda Senesi: da due anni è per Giuntoli il sostituto di Koulibaly

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club olandese non intende trattare per una cifra al di sotto dei 20 milioni

Torna in auge un vecchio obiettivo per la difesa, il nome è quello di Marcos Senesi, classe 1997, ormai da tempo nel giro della nazionale e colonna del Feyenoord: da due anni Giuntoli lo ha identificato come uno dei possibili sostituti di Koulibaly. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club olandese non intende trattare per una cifra al di sotto dei 20 milioni. Il Napoli rimane in attesa, per capire se ci sarà apertura del Feyenoord, perché il sudamericano sarebbe allettato da un’esperienza italiana nella città di Maradona