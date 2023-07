Gazzetta - Tousart si avvicina con Demme all'Hertha: conosce bene Garcia

È ripresa la trattativa fra Hertha Berlino e Diego Demme, col mediano tedesco che appare abbastanza vicino all’accordo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È ripresa la trattativa fra Hertha Berlino e Diego Demme, col mediano tedesco che appare abbastanza vicino all’accordo. Il Napoli chiede solo qualche milione per il cartellino, ma anche se non sarà uno scambio vero e proprio vuol prelevare proprio dal club della capitale di Germania il centrocampista francese Lucas Tousart, classe 1997, che Rudi Garcia conosce molto bene per aver avuto a Lione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.