Gazzetta - Tsimikas resta nel mirino: non gioca al Liverpool e vuole andare via

Fra le varie piste sondate, Giuntoli tiene aperta la strada che porta al terzino mancino greco Kostas Tsimikas già seguito un anno fa ma poi ingaggiato dal Liverpool per circa 13 milioni di euro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che qui la strada del prestito appare percorribile ma anche in questo caso serve calma e gesso, cercare di accelerare i tempi contribuirebbe solo a far salire le richieste e a compromettere una trattativa vera e propria.