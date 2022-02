Gazzetta - Tuanzebe verso ritorno al Manchester United: il Napoli punta un altro difensore

Axel Tuanzebe difficilmente verrà confermato. Il giocatore è arrivato in prestito dall’Aston Villa ma è di proprietà del Manchester United, dove con ogni probabilità farà ritorno. Il Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport, riaprirà i discorsi col Fenerbahce per Kim Min-Jae, sudcoreano classe 1996. Seguito anche dalla Lazio in passato, potrebbe rivelarsi una trattativa complicata a causa della valutazione di oltre 15 milioni di euro che ne fanno i turchi.