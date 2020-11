Gazzetta - Un anno fa l'annuncio di Ibra: ci pensò anche il Napoli

Un anno fa Ibrahimovic annunciata il suo addio ai Los Angeles Galaxy e si metteva sul mercato. Anche il Napoli pensò a lui. Lo ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Chi poteva affascinare la questione? In Italia essenzialmente tre club: il Bologna per interesse soprattutto dell’amico Mihajlovic, il Napoli di Ancelotti prima e Gattuso poi, e il Milan in cerca di una soluzione drastica alla stitichezza offensiva. Era il 13 novembre dell’anno scorso e, un anno dopo, il Diavolo può dire senza rischio di smentita di aver azzeccato l’affare oltre ogni più rosea aspettativa".