Gazzetta - Un'uscita sblocca Petagna al Monza: ultimi dettagli sulla formula

A inizio settimana il mercato del Monza potrebbe cedere Leonardo Mancuso al Como. Un'uscita - racconta la Gazzetta dello Sport - che potrebbe essere propedeutica per l’aggiornamento dell’affare Petagna con il Napoli: "I contatti con il Napoli sono costanti e l’accordo virtuale con il giocatore ci sarebbe anche. Bisognerà tornare però a parlarsi con il Napoli che preferirebbe un’altra formula rispetto a quella proposta dal Monza. I brianzoli, come hanno fatto con alcuni dei 10 giocatori acquistati, vorrebbero agganciare l’obbligo alla permanenza in Serie A. Il Napoli vorrebbe slegare l’obbligo da quell’obiettivo e attaccarlo a qualcosa di più “vicino” nel tempo. L’inizio della settimana potrebbe quindi il momento giusto per veder sbloccata la trattativa".