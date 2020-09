Gazzetta - Veretout apre al trasferimento al Napoli: si chiude con l'offerta giusta

Jordan Veretout è il grande obiettivo di mercato del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per la società giallorossa resta un incedibile, ma con un’offerta intorno ai 30 milioni le cose potrebbero cambiare, anche perché Veretout – pur stando benissimo nella Capitale (come ha confermato ieri il suo agente) – non chiuderebbe la porta alla società di De Laurentiis