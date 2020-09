Gazzetta - Veretout difficile, il Napoli è sul norvegese Midtsjo dell'AZ

Per il centrocampo un altro tentativo per Jordan Veretout verrà fatto, anche se dalla Capitale arriva il no dei dirigenti giallorossi, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando che Cristiano Giuntoli conta molto sull’ottimo rapporto che intrattiene con il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi. Un mediano sarebbe necessario soprattutto per il passaggio al 4-2-3-1 e l'alternativa a Veretout potrebbe arrivare dalla Scandinavia. Si tratta di Fredrick Midtsjo, classe '93 dell’Az Alkmaar, dove gioca da due stagioni e della nazionale norvegese che viene valutato 10-12mln di euro: "Il Napoli se ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Midtsjo è un centrocampista centrale, abile nelle due fasi e potrebbe garantire quella copertura richiesta da Gattuso. Il ragazzo è cresciuto nel Rosenborg, prima di essere ceduto a titolo definitivo all’Az Alkmaar nell’estate del 2017. In nazionale, ha fatto tutta la trafila tra le varie rappresentative giovanili, fino ad arrivare a quella maggiore".