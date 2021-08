Gazzetta - Vignato fa gola a tanti: anche il Napoli pronto ad inserirsi per il gioiellino

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il baby attaccante Samuele Vignato fa gola a tutti. Il gioiellino 17enne del Chievo può trasformarsi in una grande occasione per le tre grandi storiche della Serie A e non solo: Inter, Milan e Juventus si sono iscritte alla corsa ma ci sono sirene estere come quelle di Barcellona e Bayern Monaco, da sempre attente al settore giovanile. Ogni mossa però è da rimandare dopo la decisione del TAR: domani ci sarà l’udienza per il ricorso del Chievo contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Dovesse essere confermata ecco che la situazione si farà incandescente, con anche il Bologna (dove gioca il fratello e c’è la stima di Mihajlovic) e il Napoli pronte ad inserirsi.