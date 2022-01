Gazzetta - Vlahovic vuole solo la Juventus: Fiorentina apre ad addio immediato

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic dalla Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano la Juventus continua a insistere per averlo subito, in questi ultimi giorni di gennaio, e la stessa Fiorentina starebbe aprendo in modo sempre più convinto all'addio. Determinante in questo senso la volontà del serbo che avrebbe già fatto capire di voler sposare la causa bianconera, ora o a giugno (quando però il valore del cartellino sarà più basso). E lui, Vlahovic, con la Juventus avrebbe già una base di accordo da circa 7 milioni netti a stagione. La Fiorentina, da parte sua, non si smuove dalla propria richiesta: 70 milioni di euro cash, senza contropartite.

Arriva l'agente a Firenze?

La Fiorentina intanto continua a chiedere, pubblicamente e nelle segrete stanze, chiarezza da parte del giocatore e del suo entourage sulle intenzioni. Per questo motivo, scrive il quotidiano, la società ha nuovamente convocato il suo agente Darko Ristic per un confronto in merito. Il tempo non è un alleato, visto che manca una settimana esatta alla chiusura del mercato, ma la Juventus continua a sperare nel grande colpo.