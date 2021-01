Gazzetta - Zaccagni, ecco perché c'è il gradimento totale di Gattuso ed ADL

L'assalto del Napoli a Mattia Zaccagni trova spazio anche sulla Gazzetta dello Sport che sottolinea il gradimento assoluto di Rino Gattuso, ma anche l'ok della proprietà all'investimento in vista di giugno: "Nel 4-2-3-1 degli azzurri, Zaccagni diventerebbe un nuovo Zielinski, capace di giocare dietro la prima punta, ma con le sue caratteristiche potrebbe agire anche da esterno sinistro, piuttosto che da mezzala nel 4-3-3. Ad Aurelio De Laurentiis - molto attento a ridurre il monte ingaggi e i costi - piace anche portare avanti una trattativa del genere, con un giocatore italiano già entrato nell’orbita del c.t. Roberto Mancini in Nazionale e che ha costi non esorbitanti. E così il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta portando avanti l’operazione, visto i suoi ottimi rapporti col Verona. L’accordo fra i club potrebbe trovarsi fra i 10 e i 12 milioni, la differenza la faranno bonus e dilazione nei tempi di pagamento".