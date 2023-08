Gazzetta - Zielinski-Al Ahli, parti vicine: il polacco sta per lasciare Napoli

Per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dall’Al Ahli c’è un triennale da 15 milioni a stagione con un’offerta per il Napoli non soddisfacente

