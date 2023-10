Gazzetta - Zielinski, il rinnovo tarda e si inserisce l'Inter: Marotta ha già un piano

Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli e, nonostante una bozza d'accordo per il rinnovo, il polacco non ha ancora messo nero su bianco

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli e, nonostante una bozza d'accordo per il rinnovo, il polacco non ha ancora messo nero su bianco per rimanere alla squadra campione d'Italia.

Occasione perfetta per l'inserimento di diverse big italiane: secondo la Gazzetta dello Sport oltre alla Juventus e alla Lazio - in corsa per aggiudicarsi il centrocampista da tempo - è da segnalare il recente interessamento dell'Inter. Il club nerazzurro lo preleverebbe a parametro zero in estate, per rinforzare un reparto che potrebbe perdere Klaassen e Sensi e con l'incognita mercato legata soprattutto a Barella - la Premier League potrebbe tornare sull'italiano la prossima estate.