Gazzetta - Zielinski sul mercato: è il primo nome di Sarri se parte Milinkovic-Savic

La sfida di stasera tra Napoli e Lazio vedrà contrapporsi nella stessa zona di campo due cardini delle rispettive squadre come Piotr Zielinski e Sergej Milinkovic-Savic . Un confronto che potrebbe decidere la partita, vista la quantità e la qualità che i due centrocampisti sono capaci di esprimere in una partita. Spalletti e Sarri sanno che si giocheranno molto in quel settore di campo e hanno preparato la partita tenendo conto proprio di questo duello in mediana.

Tra l'altro, il polacco è il giocatore che Sarri vorrebbe rilevare dagli azzurri nel caso in cui alla fine della stagione Lotito dovesse cedere Milinkovic-Savic. Già in passato aveva fatto il suo nome per l'eventuale sostituzione del serbo e anche in questo momento lo considera il perfetto perno da inserire in rosa. Lui, insieme a Mario Rui squalificato, è l'unico superstite del Napoli sarrista. Ora è una colonna del progetto tecnico di Spalletti, ma domani chissà che non possa davvero ritrovare l'allenatore che l'ha forgiato nel nostro campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.