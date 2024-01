Gazzetta - Zirkzee il preferito per il post-Osimhen: sfida al Milan e alle big europee

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prescelto per sostituire il bomber ex Lille è Joshua Zirkzee del Bologna.

Il dopo Osimhen è già iniziato. Come annunciato da Aurelio De Laurentiis, infatti, il Napoli in estate dovrà salutare il centravanti nigeriano. In questi mesi è già iniziato il casting per designare il suo erede e il club azzurro non intende farsi trovare impreparato.

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prescelto per sostituire il bomber ex Lille è Joshua Zirkzee del Bologna. Sull’attaccante del Bologna, però, c’è da registrare anche il forte interesse del Milan: "Tante grandi ci proveranno, la variabile dell’equazione però si chiama Premier. Solo le squadre inglesi hanno la forza per mettere sul piatto 60 o 70 milioni... e l’impressione è che non sia impossibile arrivarci".