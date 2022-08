I giovani via in prestito: Zerbin cercato dal Lecce, futuro segnato per Ambrosino

Alessio Zerbin è cercato dal Lecce e potrebbe dunque vivere la sua prima stagione in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I giovani del Napoli andranno via, ancora in prestito. A scriverlo è Il Mattino, Alessio Zerbin è cercato dal Lecce e potrebbe dunque vivere la sua prima stagione in Serie A, mentre per Giuseppe Ambrosino pare abbastanza scontato un futuro in Serie B al Bari.