Il Giornale - Allegri in pole per la panchina: ADL gli ha fatto una proposta importante

Non è solo una voce: il Napoli sta pensando seriamente a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. L'ulteriore conferma arriva dal quotidiano Il Giornale oggi in edicola. Proprio il toscano sarebbe il pole per sostituire Gattuso a fine anno. Il presidente De Laurentiis, a quanto pare, gli ha presentato una proposta importante, che Allegri starebbe seriamente prendendo in considerazione.