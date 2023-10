Il Giornale - Conte può arrivare a novembre: ADL pronto ad accoglierlo a braccia aperte

Il sogno Antonio Conte per il Napoli è rimandato, ma non svanito scrive oggi Il Giornale

Il sogno Antonio Conte per il Napoli è rimandato, ma non svanito scrive oggi Il Giornale: “Garcia può resistere e andare avanti almeno per le prossime tre gare contro Verona, Union Berlino e Milan provando a puntellare la propria posizione in vista della sosta di metà novembre. La dead-line in cui potrebbe arrivare il ritorno di Conte in panchina. Con ADL pronto ad accoglierlo a braccia aperte con tanto di contratto triennale da 8-9 milioni a stagione”.