Il Giornale - Indizio sulla cessione di Osimhen? ADL già lavora al sostituto

© foto di www.imagephotoagency.it

Futuro in bilico per Victor Osimhen. Come scrive il quotidiano Il Giornale, il suo destino non è ancora definito, "con Bayern e Manchester United pronte alla mega-offerta pur di averlo in estate, tanto che il club azzurro e i suoi uomini mercato si stanno muovendo da tempo per trovare il possibile sostituto". Si partirà da una valutazione di almeno 100 milioni ma la cifra è destinata a salire con l'asta che si scatenerà per il bomber nigeriano.