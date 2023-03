Il Giornale - Spalletti non ha ancora risposto ad ADL: può lasciare Napoli per due motivi

De Laurentiis durante il Premio Bearzot ha annunciato la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

De Laurentiis durante il Premio Bearzot ha annunciato la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, ma al momento non c'è stata ancora risposta da parte dello stesso tecnico. Il quotidiano Il Giornale oggi in edicola scrive: "De Laurentiis ha già avviato la trattativa per il rinnovo del contratto, ma la proposta non ha ancora ricevuto risposta.