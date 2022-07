Il Mattino - ADL pazzo di Broja! Ha telefonato ai familiari e ne ha già parlato col Chelsea

GIOVANILI PRIMAVERA, INIZIA IL RITIRO DI ALFEDENA: I 22 CONVOCATI DI FRUSTALUPI Gli azzurrini guidati da mister Frustalupi sono arrivati oggi ad Alfedena in Abruzzo per iniziare il ritiro estivo. Gli azzurrini guidati da mister Frustalupi sono arrivati oggi ad Alfedena in Abruzzo per iniziare il ritiro estivo. LE ALTRE DI A UFFICIALE - JUVENTUS, PRESO CAMBIASO DAL GENOA: CONTRATTO FINO AL 2027 Andrea Cambiaso è ufficialmente un giocatore della Juventus. Questo il comunicato del club bianconero con l'annuncio: "Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30... Andrea Cambiaso è ufficialmente un giocatore della Juventus. Questo il comunicato del club bianconero con l'annuncio: "Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30...