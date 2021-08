Il Mattino - ADL prepara l'offerta per Insigne fino al 2026: sarebbe un sì per la vita

Il faccia a faccia tra De Laurentiis e Insigne dopo Napoli-Venezia farà luce sul futuro del capitano, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino che sottolinea che il capitano di andare via questa estate non ne ha alcuna intenzione. Ed il presidente - si legge - prepara l'offerta per il rinnovo fino al 2026. In pratica sarebbe un sì per tutta la vita.