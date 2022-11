Il Mattino - Altro che fuga, Kvara vuole restare a lungo: l'ha già ribadito all'agente

L'uomo del momento in casa Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, vive ancora in albergo dopo il furto subito nei giorni scorsi e sta riflettendo

L'uomo del momento in casa Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, vive ancora in albergo dopo il furto subito nei giorni scorsi e sta riflettendo per scegliere la soluzione migliore per il suo futuro. Come scrive Il Mattino, l'intenzione del georgiano è quello di rimanere a lungo in Campania e ne ha parlato anche in questi giorni con il suo agente che è venuto per una visita già programmata da tempo. Tra gli argomenti della chiacchierata il presente, ma anche quello che verrà dopo. Tutti lo vogliono, soprattutto in Premier League, ma per ora non si muove da Napoli. Il suo contratto è blindato e soprattutto lui qui sta bene. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.