Il Mattino - Audero in lista come vice-Meret: la valutazione della Sampdoria

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Audero nuovo obiettivo del Napoli: stando a quanto riporta Il Mattino, l'estremo difensore della Sampdoria piace anche agli azzurri, che lo vorrebbero come vice di Alex Meret. I blucerchiati, che hanno intenzione di cederlo per 10 milioni e hanno già controriscattato Falcone, sperano in un'asta che alzi ancora la valutazione del portiere.