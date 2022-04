Il Mattino - Caccia al nuovo portiere: Napoli su Luis Maximiano, il Granada fissa il prezzo

In attesa di aggiornamenti - si legge - il Napoli si sta interessando a un 23enne di grandi e belle speranze, una delle rivelazioni della Liga

C'è un problema, inatteso, che pesa sul prossimo mercato del Napoli: il portiere. Fino a poche settimane fa - sottolinea Il Mattino nella sua edizione online - Meret sembrava il predestinato al ruolo di titolare, ma adesso non lo è più (non pesa solo l'errore di Empoli). Non sarà semplice risolvere questo nodo che poi è legato a doppio filo a quello del rinnovo che è in gran parte già apparecchiato: il manager Pastorello se non avrà segnali, questa estate proverà a portarlo altrove. Anche Ospina aspetta, perché va in scadenza e il Napoli non pensa più a lui.

Nome nuovo.

In attesa di aggiornamenti - si legge - il Napoli si sta interessando a un 23enne di grandi e belle speranze, una delle rivelazioni della Liga: Luis Maximiano del Granada. Gli scouting azzurri lo hanno inserito tra i nomi nuovi tra i portieri emergenti: è portoghese e costa tra i 12 e i 16 milioni di euro. Intermediari sono già in azione per l'ex Sporting Lisbona. E la trattativa sta muovendo i primi passi.