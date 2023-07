Il Mattino - Call con ADL per il centrale: Danso il preferito, ostacolo Lens

Il Napoli ha fretta di regalare a Rudi Garcia un nuovo centrale di difesa e spinge per Kevin Danso

Il Napoli ha fretta di regalare a Rudi Garcia un nuovo centrale di difesa e spinge per Kevin Danso, per cui ieri - come riporta Il Mattino - c'è stata una nuova conference call con De Laurentiis protagonista. È il centrale del Lens l'erede designato di Kim passato al Bayern Monaco, ma gli azzurri devono fare i conti con il muro del club francese.

Il Lens continua a non scendere dai trenta milioni di valutazione, troppi per il Napoli, che dunque vaglia anche i piani B, che portano ai nomi di Kilman del Wolverhampton, e Mavropanos e Sutalo, che sembrano però addirittura piani C.