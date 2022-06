Il Mattino - Casale supera Ostigard, ma potrebbe arrivare a campionato già iniziato

Casale ha superato Ostigard come ipotesi per il quarto centrale di difesa. Ma la trattativa potrebbe non essere breve

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Casale ha superato Ostigard come ipotesi per il quarto centrale di difesa. Ma la trattativa potrebbe non essere breve. Il centrale, infatti, come scrive Il Mattino, potrebbe arrivare anche a campionato già iniziato, purché il Verona si convinca ad abbassare le richieste per il giocatore. L'Hellas, infatti, lo valuta circa 10 milioni di euro e il presidente Setti non sembra pronto a fare sconti