Il Mattino - Contatti con Gabri Veiga: pronti 30mln, c'è già la bozza di contratto!

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo la nomina di Rudi Garcia ad allenatore del Napoli, il mister francese vuole mettere a segno il suo primo colpo con Gabri Veiga. Al Celta Vigo, detentore del cartellino del centrocampista, verrebbero proposti 30 milioni di euro - si legge sul Mattino mentre con l'agente del giocatore sono stati intrapresi diversi colloqui telefonici culminati in una bozza di contratto - un quinquennale da 1,9 milioni a stagione per il classe 2002. Il club spagnolo però non vuole scendere a patti ed esige che l'intera clausola da 40 milioni di euro venga versata dal presidente De Laurentiis, ora al bivio di una decisione che potrebbe garantire o meno l'erede di Piotr Zielinski.