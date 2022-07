Il Mattino - CR7 proposto al Napoli, ma i margini sono ristretti

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La nuova clamorosa indiscrezione di mercato per il Napoli rimbalza dalla Spagna: secondo il quotidiano AS, Jorge Mendes avrebbe proposto lo scontento Ronaldo a diversi club, tra i quali anche il Napoli. Il portoghese ha deciso da tempo di rompere con il Manchester United ed è alla ricerca di una squadra che gli consenta di disputare la prossima Champions. I Red Devils sarebbero disposti a concedere un prestito, ma il nodo più grosso è legato all'ingaggio (da almeno 8 milioni), fuori portata per i campani. La suggestione - spiega l'edizione odierna de Il Mattino - resta, ma i margini di fattibilità dell'affare sembrano essere molto ristretti.