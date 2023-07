Il Mattino - Dalla MLS sono scomparsi: Lozano rischia di finire fuori rosa

Hirving Lozano è a un bivio: o rinnova con una decurtazione dell'ingaggio o, ipotesi più accreditata, cambia squadra

Hirving Lozano è a un bivio: o rinnova con una decurtazione dell'ingaggio o, ipotesi più accreditata, cambia squadra. Non è un mistero che il Napoli, visto che l'esterno offensivo messicano ha il contratto in scadenza tra un anno, voglia cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero nell'estate del 2024.

Stando a quanto riferito da Il Mattino oggi in edicola, il Chucky rischia di finire fuori rosa. Si era parlato di un possibile sbarco a Los Angeles, ma quest'opzione sembra già stata accantonata. E' una situazione anomala, non è mai successo in casa azzurri che un calciatore fosse relegato alla tribuna. Ma può esserci sempre una prima volta.