Il Mattino - Demme è il primo obiettivo per il centrocampo della Salernitana

Se il nome di Bove continua ad essere più vicino al Lecce che alla Salernitana, in ds granata De Sanctis tiene pronti due identikit di alto profilo annotati sul primo rigo del taccuino per quanto riguarda il centrocampo. Il primo è Diego Demme del Napoli: il patron Iervolino vuole provarci per regalare il colpo extralusso ai tifosi granata, così come ci proverà per Simon Zurkowski, che alla Fiorentina non trova spazio. Per il polacco tuttavia c'è la fila, sottolinea oggi il Mattino.