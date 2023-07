Il Mattino - Erede Kim, riecco Todibo: il difensore vorrebbe rilanciarsi per gli Europei

Era già stato seguito dal Napoli nelle sessioni di mercato passate, ma ora il nome di Jean-Clair Todibo è tornato in auge per il dopo Kim.

Era già stato seguito dal Napoli nelle sessioni di mercato passate, ma ora il nome di Jean-Clair Todibo è tornato in auge per il dopo Kim. La notizia di Nice-Matin di ieri viene confermata anche oggi in edicola da Il Mattino, che aggiunge che il calciatore vorrebbe l'Europa per riconquistare un posto nella nazionale francese in vista degli Europei.

La valutazione è alta

Dopo Tolosa, Barcellona e Schalke 04, il centrale classe '99 si è rilanciato al Nizza, tornando a splendere in Ligue 1 come ai tempi del Tolosa. Il club azzurro, la cui urgenza di mercato è rappresentata proprio dal difensore centrale, ci starebbe facendo un pensierino. Valutazione di mercato alta: 30 milioni di euro.