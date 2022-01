Il Mattino - Giuntoli lavora per l'anno prossimo: spunta anche Molina dell'Udinese

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta già lavorando in vista della prossima stagione. A centrocampo piace tantissimo Antonin Barak del Verona, mentre in difesa è Geison Bremer il preferito anche se il Torino spara altissimo. Tra i nomi sotto osservazione, il terzino destro dell'Udinese Nahuel Molina e il trequartista dell'Empoli Nedim Bajrami. Lo riporta Il Mattino, come si apprende da Tuttomercatoweb.com.