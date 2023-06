Il Mattino - Gollini verso l'addio, al Napoli servirà un altro portiere: c'è un nome

E' molto probabile, scrive Il Mattino, che Pierluigi Gollini non sarà riscattato dal Napoli. Che dunque dovrà andare sul mercato per un altro portiere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' molto probabile, scrive Il Mattino, che Pierluigi Gollini non sarà riscattato dal Napoli. Che dunque dovrà andare sul mercato per un altro portiere, il vice-Meret. Un profilo che piace - si legge - è quello di Elia Caprile del Bari, ma la famiglia De Lauretiis vorrebbe fargli vivere un'altra stagione da protagonista e non da dodicesimo, per cui saranno valutati anche altri nomi.