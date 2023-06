Il Mattino - Hancko in pole per il dopo Kim: è in parola col Napoli, ma c'è un problema

Il Mattino di oggi fa il punto sul futuro della difesa azzurra e sui rinforzi che De Laurentiis sta cercando per la nuova stagione

Il Mattino di oggi fa il punto sul futuro della difesa azzurra e sui rinforzi che De Laurentiis sta cercando per la nuova stagione: David Hancko, il difensore centrale del Feyenoord, 25 anni, è in parola con il club azzurro ma non aspetterà in eterno: lo slovacco attende l'ok del nuovo tecnico che sa non troverà Kim (destinato al Manchester United).