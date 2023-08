Il Mattino - Il Napoli ha già raggiunto l'intesa economica con Koopmeiners

Napoli, caccia aperta al centrocampista. Del rinnovo di Zielinski non v'è traccia, considerate le richieste elevate d'ingaggio del giocatore

E con l'Arabia in agguato sul polacco, il presidente De Laurentiis preferisce giocare d'anticipo e cautelarsi con il grande desiderio di sempre, Koopmeiners. Per l'olandese classe '98 è già stato fatto un tentativo - riporta Il Mattino -, ma il numero uno dei Campioni d'Italia vorrebbe rilanciare. D'altronde l'intesa tra il giocatore olandese e gli azzurri è stata già raggiunta - si legge - quindi l'unico ostacolo rimane l'Atalanta, che non vuole perderlo e pretende almeno 50 milioni di euro.