Il Mattino - Il Napoli non riscatterà Ndombele alla cifra pattuita: gli scenari per l'estate

Tanguy Ndombele ieri ha fatto gol, il primo in serie A, il secondo dell'anno dopo quello all'alba della stagione in Champions League a Glasgow. E per il Napoli , il 4-0 del francese arrivato contro il Torino è il diciottesimo gol di chi arriva dalla panchina. Verrà riscattato? Di sicuro non alla cifra di 28 milioni di euro fissata al momento del prestito con il Tottenham, sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino . A quella cifra, farà ritorno a Londra.

Poi semmai potrebbe riaprirsi una finestra, ma con ben altra valutazione. Titolare solo sei volte in questa stagione, il gol di ieri non è un traguardo di poco conto: perché può sempre dire di aver segnato in serie A, in Premier (6 gol) e pure il Ligue 1 (con il Lione, una rete). Non capita a tutti segnare nei tre top tornei d'Europa.