Il Mattino - Il Valencia insiste per Demme, ma Giuntoli ha deciso

"Va bene anche tenere Demme, anche se il tedesco cerca un club che gli dia più spazio".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti avrebbe chiesto al club di non intervenire sul mercato né in entrata e né in uscita. "Spalletti ha spiegato che per gennaio non vuole che ci siano interventi. Va bene anche tenere Demme, anche se il tedesco cerca un club che gli dia più spazio: nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Valencia, dove in panchina c’è Gattuso, ma Giuntoli non vuole cederlo in prestito. C’è tempo. Nessuna operazione in entrata è prevista per gennaio, neppure opzione a costo zero: ma queste settimane serviranno per i rinnovi di Lobotka e Rrahmani”.