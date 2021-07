Il Mattino - Insigne-Napoli, in caso di rottura Sarri è pronto ad accoglierlo alla Lazio

"Insigne-Napoli, in caso di rottura Lazio pronta a muoversi" scrive Il Mattino sul futuro dell'attaccante partenopeo. La Lazio attende l'esito del confronto tra Insigne e Napoli: una rottura, al momento assai improbabile, potrebbe aprire diversi scenari. Sarri vorrebbe Lorenzinho alla Lazio, con Lotito che potrebbe presentare un'offerta. L'impressione, in quel caso, è che il Napoli sarebbe disposto a dire di no, 'preferendo' perdere il giocatore tra un anno a parametro zero. Di sicuro - scrive il quotidiano - o Insigne accetta un rinnovo al ribasso o difficilmente si arriverà a un accordo. Lo si legge su Tuttomercatoweb.com.