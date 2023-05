Il Mattino - Italiano è il prescelto: ADL ha chiamato Barone, la trattativa c'è

Aurelio De Laurentiis ha cominciato a parlare di Vincenzo Italiano con Joe Barone (l’ex Spezia ha un contratto fino al 2024)

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha cominciato a parlare di Vincenzo Italiano con Joe Barone (l’ex Spezia ha un contratto fino al 2024): i rapporti tra Napoli e Fiorentina sono blindati da una solida amicizia. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando che "la trattativa c’è. Dunque, i viola sanno dell’interessamento per il tecnico che ha portato i toscani in finale di Conference League. Barone ha rinviato ogni discussione a dopo il match di Praga con il West Ham: non ha detto di no, ma neppure ha fatto salti di gioia.

Insomma i primi abboccamenti tra Napoli e Fiorentina sono iniziati. E gli sviluppi non sono scontati: perché mai De Laurentiis farebbe uno sgarbo al presidente italo-americano. Dunque, se ne parla dopo la finalissima. Ed è Italiano il prescelto".