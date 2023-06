Il Mattino - Kim sta lasciando Napoli: ieri è già partito il trasloco

"Mai così United. Kim si prepara a lasciare il Napoli: ieri il trasloco" scrive Il Mattino

"Mai così United. Kim si prepara a lasciare il Napoli: ieri il trasloco" scrive Il Mattino. Già tempo di trasloco in casa Kim. Il difensore è atteso dalla leva militare coreana ma le sirene inglesi suonano troppo forte e il difensore andrà via a causa della clausola da 60 milioni presente nel contratto. Ieri i traslocatori sono arrivati dalle parti di Posillipo. Non tornerà a Napoli, dalla leva e dalle vacanze, perché il destino di Kim è già scritto. Il suo futuro sembra essere al Manchester United. Per la sostituzione si pensa a Scalvini o a Ito dello Stoccarda.