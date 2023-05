Il Mattino - Koulibaly si è pentito della scelta Chelsea e ora vuole tornare

TuttoNapoli.net

Andato via appena un anno fa, direzione Chelsea, Kalidou Koulibaly si sarebbe già pentito di aver lasciato Napoli e adesso vorrebbe tornarvi. La clamorosa indiscrezione viene lanciata da Il Mattino, secondo cui il difensore senegalese potrebbe già lasciare il club londinese, che di par suo apre a un addio. Tuttavia, anche nel caso in cui il Napoli volesse riaccoglierlo (Kim dovrebbe andar via), l'operazione sarebbe complicata perché i Blues dovrebbero partecipare al pagamento del lauto ingaggio di Kalidou.