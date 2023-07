Il Mattino - Lozano, per ADL è finita: se non parte rischia di finire fuori rosa

Aurelio De Laurentiis considera ai titoli di cosa l'avventura napoletana di Hirving Lozano, in scadenza di contratto tra un anno.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis considera ai titoli di cosa l'avventura napoletana di Hirving Lozano, in scadenza di contratto tra un anno. Anche perché - riferisce quest'oggi Il Mattino - si aspettava una migliore risposta commerciale dall'operazione con il Chucky. In ogni caso, Lozano rischia seriamente di finire fuori rosa se non dovesse essere trovata una soluzione ed in questo senso pesa anche il suo ingaggio da 4,5 milioni netti.