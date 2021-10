Il Mattino - Meret torna ad alternarsi con Ospina: entourage infastidito

Contro la Fiorentina toccherà di nuovo a David Ospina tra i pali, dopo il ritorno di Alex Meret in Europa League con lo Spartak Mosca. Ma chi tra i due, ad oggi, è il primo portiere e chi il secondo? Dovesse aver la meglio il colombiano nel dualismo potrebbe esserci qualche problema con il classe '97, il cui entourage non prevede un'altra stagione di alternanza e con il quale è partita aperta per il rinnovo di altri due anni, fino al 2025. Un prolungamento che ci sarà solo in caso di posto fisso. A scriverlo è Il Mattino.