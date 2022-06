Il Mattino - Mertens guarda altrove: ha sparato cifra perché non si sente centrale

Dries Mertens ha compreso da tempo che il feeling con De Laurentiis si è consumato negli ultimi tempi

Dries Mertens ha compreso da tempo che il feeling con De Laurentiis si è consumato negli ultimi tempi. E non c'entra nulla il ruolo avuto nell'ammutinamento del 2019 visto che la primavera successiva ha prolungato per altri due anni (con l'opzione per il terzo che non è stata esercitata dal club). Ha compreso che per il Napoli non aveva un ruolo centrale e ha deciso di sparare una cifra alta proprio per girare pagina. L'edizione odierna de Il Mattino dunque apre all'ipotesi addio.