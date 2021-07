Il Mattino - Mertens può finire in MLS: sondaggio dell'Inter Miami

Il Napoli è impegnato sul mercato in uscita, ma per il momento è quasi tutto fermo. Secondo Il Mattino, ci sono state delle timide telefonate da Miami per convincere Dries Mertens a tentare l'avventura in MLS. Nel caso l'Inter Miami, la squadra in cui ritroverebbe Gonzalo Higuain, dovesse davvero affondare il colpo, il club azzurro è pronto a prendere in considerazione l'offerta. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.