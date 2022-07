Il Mattino - Napoli irritato con Fabian: senza proposte, si tratterà il rinnovo

Il giocatore quindi dovrà sedersi al tavolo per discutere il rinnovo e non potrà chiedere tanto più dei due milioni di euro all’anno che percepisce ora.



Situazione in divenire quella che riguarda Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sarebbe irritato con il centrocampista per non aver portato proposte concrete alla società. Il giocatore quindi dovrà sedersi al tavolo per discutere il rinnovo e non potrà chiedere tanto più dei due milioni di euro all’anno che percepisce ora.