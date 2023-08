Il Mattino - Natan un ripiego dopo i no di Danso e Kilman, può arrivare un altro difensore

Il mercato del Napoli in difesa potrebbe non essere chiuso. Questo lo scenario proposto dal quotidiano 'Il Mattino'

Il mercato del Napoli in difesa potrebbe non essere chiuso. Questo lo scenario proposto dal quotidiano 'Il Mattino', che spiega come il piazzamento di Ostigard a metà campo lascia aperto il sospetto che il Napoli possa cercare un altro difensore: il brasiliano (Natan) è stato un ripiego, dopo i no di Danso (Lens) e Kilman (Wolverhampton). Dunque non è escluso che possa succedere qualcosa, magari operazione in prestito.

Occhio a Mohamed Simakan, 23 anni, centrale del Lipsia. È un prospetto che non è stato mai abbandonato. E non è detto che, in ottica Champions, il Napoli possa fare un altro sforzo".