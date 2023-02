Il Mattino - Non solo Frattesi: al Napoli piacciono altri due giocatori del Sassuolo

Con la partita di questa sera tra Sassuolo e Napoli ad inaugurare il 23° turno di Serie A torna di moda in orbita azzurra il nome di Davide Frattesi.

Con la partita di questa sera tra Sassuolo e Napoli ad inaugurare il 23° turno di Serie A torna di moda in orbita azzurra il nome di Davide Frattesi. Dopo gli ultimi incroci di mercato portati in fondo con i neroverdi, torna in auge il classe '99 che viene valutato 27 milioni di euro. Nel mirino di Giuntoli però anche altri due calciatori degli emiliani: l'esterno Armand Lauriente, valutato 15 milioni, e Nedim Bajrami. Lo riporta Il Mattino.